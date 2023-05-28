Microsoft принудительно обновит Windows 10

В компании Microsoft заявили, что обновят компьютеры под управлением Windows 10 21H2. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В корпорации уточнили, что 13 июня 2023 года истекает срок поддержки обновления 21H2 для Windows 10. В связи с этим инженеры фирмы запустят автоматическое принудительное обновление на всех ПК, которые работают под управлением этой версии ОС. Устройства получат апдейт 22H2.

Представители Microsoft отметили важность своевременного обновления ОС. В сообщении компании говорится, что операционные системы с истекшим сроком поддержки перестанут получать "ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления, содержащие средства защиты от последних угроз безопасности".

В материале уточняется, что обновление до новой версии произойдет без участия пользователей. Системным администраторам в компаниях, которые используют бизнес-версии ОС, необходимо будет организовать процесс обновления вручную.