Sony хочет приобрести разработчика Cyberpunk и Witcher?

Слух о том, что Sony хочет приобрести польскую компанию CD Projekt ходят с осени 2022 года. Со временем эта тема затихла, но в прошедшие выходные она вновь оказалась на слуху.

Инсайдер под ником Liz, который специализируется на новостях об обновлениях и дополнениях для Destiny 2, в своем Discord-сервере сообщил, что Sony планирует купить CD Projekt, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Старший PR-менеджер CD Projekt Ола Сондей (Ola Sondej) немедленно опровергла эту информацию. По ее словам, компания не ведет подобных переговоров с Sony.

Возможно, это так и есть, но подобные сливы, появляющиеся с завидным постоянством, обычно не происходят без причины. Вероятно, некие кулуарные разговоры все же ведутся, к тому же, нет причин, по которым Sony не хотела бы иметь в своем распоряжении таких разработчиков, как в CD Projekt, и права на такие франшизы, как The Witcher и Cyberpunk.