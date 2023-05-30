Google отменила выпуск складного смартфона

Представители корпорации Google заявили, что прекратили разработку одного из складных смартфонов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты сослались на информацию из подкаста "Сделано Google", который ведут сотрудники компании. В актуальном выпуске "Pixel Perfect: взгляд на дизайн новейших устройств Google" инженеры и дизайнеры американского IT-гиганта признались, что в разработке находился концептуальный складной смартфон, который им пришлось отменить.

По словам специалистов, активная разработка устройства велась определенное время, однако на этапе тестирования от выпуска гаджета пришлось отказаться. В компании рассказали, что им пришлось остановить производство складного аппарата из-за того, что он не соответствовал требованиям качества Google.

"Я горжусь тем, что наша команда проявила дисциплину и не выпустила одну складную модель. Мы признали, что она была спроектирована не на должном уровне", - отметил вице-президент по дизайну Google Айви Росс.

В рамках подкаста представители компании не стали раскрывать названия устройства и его форм-фактор. Однако журналисты PhoneArena предположили, что в Google велась разработка компактного складного аппарата Pixel Flip, который мог быть представлен в формате раскладушки.