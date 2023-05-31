https://news.day.az/hitech/1569217.html Apple выпустила новую ОС для Apple Watch
Apple выпустила новую ОС для Apple Watch
Компания Apple, спустя две недели после релиза watchOS 9.5, выпустила для смарт-часов новую версию ПО.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, новая версия системы получила номер сборки watchOS 9.5.1 и весит 81 МБ. Разработчики исправили в прошивке ошибки. Кроме этого Apple оптимизировала работу ПО.
Как обычно, обновление уже волнами распространяют на устройства по всему миру.
Подписывайтесь на наш нескучный канал в Telegram, чтобы ничего не пропустить.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре