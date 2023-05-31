Apple выпустила новую ОС для Apple Watch

Компания Apple, спустя две недели после релиза watchOS 9.5, выпустила для смарт-часов новую версию ПО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, новая версия системы получила номер сборки watchOS 9.5.1 и весит 81 МБ. Разработчики исправили в прошивке ошибки. Кроме этого Apple оптимизировала работу ПО.

Как обычно, обновление уже волнами распространяют на устройства по всему миру.

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