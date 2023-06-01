Huawei выпустила первые в мире умные часы с функцией неинвазивного измерения уровня сахара

Huawei запустила продажу смарт-часов Huawei Watch 4. Это первые в мире умные часы с функцией неинвазивного измерения уровня сахара в крови.

Huawei Watch 4 Pro:

Jupiter Brown - $484;

Mars Titanium - $569;

Blue Earth - $520.

Huawei Watch 4:

Venus White - $412;

Moon Black - $384;

Saturn Brown - $412.

Линейка умных смарт-часов использует алгоритм оценки уровня сахара в крови путём мониторинга сердечного ритма и пульсовой волны ЭКГ. Для сбора данных пользователь должен носить умные часы в течение семи дней. После анализа показателей Huawei Watch 4 продемонстрирует уровень риска и даст рекомендации по его снижению.

Новая линейка смарт-часов посвящена планетам Солнечной системы, что отражено в дизайне гаджетов. Корпус моделей изготовлен из разных материалов. Huawei также представила различные варианты ремешков.

Устройства Huawei Watch 4 Pro оснащены корпусами из титанового сплава аэрокосмического класса, который прочнее обычного титана и устойчив к коррозии. Дисплей устройств имеет куполообразную сферическую форму, который защищён сверхпрочным сапфировым стеклом.

Huawei поставляет новые смарт-часы с LTPO-экранами. Для гаджетов представлена библиотека из 40 тыс. персонализированных циферблатов. 1,5-дюймовый экран обеспечивает широкий угол обзора благодаря ультратонкой рамке.

В настоящий момент Huawei продаёт обновлённую серию умных часов в Китае, а глобальный запуск состоится в течение месяца.