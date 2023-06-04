Представлен миниатюрный аналог Nothing Phone

Китайский производитель Unihertz представил миниатюрный смартфон Jelly Star с прозрачной задней крышкой и подсветкой в стиле Nothing Phone (1). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сетевое издание iXBT.

Смартфон Unihertz Jelly Star оснащен маленьким по современным меркам IPS-дисплеем диагональю 3,03 дюйма со скромным разрешением 854х480 пикселей. Более подробные характеристики экрана не раскрываются.

За производительность в новинке отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G99 в паре с 8 ГБ ОЗУ. Встроенное хранилище получило 256 ГБ памяти.

На задней панели устройства разместили основную камеру с сенсором Samsung GM2 c разрешением 48 Мп, а спереди - селфи-камеру на 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 2000 мАч поддерживает зарядку мощностью 7,5 Вт.

Известно, что смартфон работает под управлением Android 13 и оснащен физическим сканером отпечатка пальцев.

Новинка выделяется на фоне конкурентов габаритами: 95,13х49,52х19,37 мм и весом в 121 г. Также Jelly Star получил прозрачную заднюю панель и два элемента подсветки под ней.

Стоимость и дата начала продаж Unihertz Jelly Star пока не раскрываются.