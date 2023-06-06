Apple выпустила свой самый мощный мини-ПК

В ходе конференции WWDC 2023 Apple представила обновленный мини-ПК Mac Studio на базе чипов M2 Max и нового M2 Ultra.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, чипсет M2 Max оснащен 12-ядерным процессором и 30-ядерным графическим процессором с поддержкой до 96 ГБ объединенной памяти.

Новый чип M2 Ultra в свою очередь предлагает 24-ядерный процессор, 60- или 76-ядерный графический процессор, а также объединенную память вплоть до 192 ГБ. Также заявлено, что Mac Studio на базе M2 Ultra поддерживает подключение до шести мониторов Pro Display XDR.

Отмечается, что новый Mac Studio ориентирован для профессиональных задач, таких как монтаж видео и 3D-рендеринг.

Внешне новинка ничем не отличается от предшественника на базе M1 Max и M2 Ultra.

Новый Mac Studio доступен для заказа в США по цене от $2 тыс.