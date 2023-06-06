Анонсирован обновленный MacBook Air

Компания Apple в рамках конференции WWDC 2023 анонсировала 15-дюймовый ноутбук MacBook Air на базе чипа M2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новый MacBook Air оснащен 15,3-дюймовым Liquid Retina-дисплеем. Заявлена поддержка одного миллиарда цветов и яркость до 500 нит.

За производительность ноутбука отвечает известный по 13-дюймовой модели MacBook Air чип - восьмиядерный Apple M2. Устройство будет доступно в нескольких модификациях с выбором ОЗУ и ПЗУ вплоть до 24 ГБ и 2 ТБ соответственно.

Ключевая особенность компьютера заключается в его толщине, которая составила всего 11,5 мм. При этом вес ноутбука составил 3,3 фунта (около 1,5 кг).

В Apple уверяют, что ноутбук проработает от одного заряда 18 часов. Также заявлено наличие сканера отпечатка пальцев Touch ID, зарядки MagSafe и шести динамиков

MacBook Air с экраном на 15 дюймов уже доступен для заказа в США по цене от $1,3 тыс.