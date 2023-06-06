Microsoft предупредила об опасности искусственного интеллекта

Руководитель корпорации Microsoft Брэд Смит предупредил общественность об опасности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время выступления в Вашингтоне Смит заявил, что в контексте изучения потенциала искусственного интеллекта его больше всего беспокоит, что с помощью новых технологий можно создавать фейки - ложный контент, неотличимый от настоящего. Топ-менеджер корпорации призвал предпринять шаги, которые ограничивали бы возможность использования ИИ в преступных целях.

"Нам придется решить проблемы, связанные с дипфейками. Нам придется решить, в частности, то, что нас беспокоит в отношении большинства зарубежных операций кибервлияния", - отметил глава Microsoft. Смит также призвал государство ввести меры экспортного контроля и лицензирования технологий, чтобы не допустить их утечки и кражи.

В заключении Смит отметил, что искусственный интеллект нельзя применять в управлении критической инфраструктурой - электросетями, элементами водоснабжения и прочим. По мнению топ-менеджера IT-гиганта, нужно демонстрировать людям, на что способны новые технологии.