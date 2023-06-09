Apple купила технологическую компанию, которая работает с американскими военными

Компания Apple приобрела стартап в сфере AR-технологий Mira, который является партнером вооруженных сил США и японской игровой корпорации Nintendo. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на пост гендиректора Mira Бена Тафа в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма сделки не раскрывается. По данным The Verge, рыночная стоимость Mira оценивается в $17 млн. Источники журналистов сообщили, что раньше обсуждаемый стартап был связан с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом.

Одним из главных продуктов Mira является гарнитура дополненной реальности Prism Pro. У компании есть контракты на поставку данного оборудования с ВВС и ВМС США. Последние заплатили Mira около $702 тыс. В The Verge считают, что Apple прервет партнерство Mira с военными после слияния.

Другим крупным клиентом Mira является компания Nintendo. Она закупает у стартапа AR-гарнитуры для аттракциона Mario Kart в своих тематических парках в Японии и Лос-Анджелесе.

The Verge пишет, что в рамках сделки Apple переманила к себе по меньшей мере 11 сотрудников Mira.

Apple не подтвердила поглощение Mira, но отметила, что регулярно приобретает небольшие компании.