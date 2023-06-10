Топ-менеджер Apple выступил с электрогитарой перед разработчиками

Вскоре после завершения WWDC23 на YouTube начали появляться видеоролики, в которых вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги играет на электрогитаре во время одной из конференций. На это обратило внимание издание iPhones.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о том, что Крейг Федериги неравнодушен к гитарам, миллионам поклонникам Apple стало известно во время презентации WWDC23. Представляя одну из новых операционных систем, топ-менеджер Apple появился в кадре с большой гитарой, у которой три грифа. Эта сцена быстро стала вирусной в таких соцсетях, как Twitter и TikTok.

После основной части WWDC23 в сети начали появляться видеозаписи, на которых видно, как Крейг Федериги вживую играет на электрогитаре. Один из руководителей Apple устроил выступление перед собравшимися разработчиками прямо во время одной из закрытых конференций. Судя по оказавшимся в сети клипам, Федериги не стал играть каверы на известные песни или другие полноценные композиции, а просто продемонстрировал владение несколькими техниками вроде тэппинга.

Крейгу Федериги 54 года. Из них последние 14 лет он работает в Apple. Федериги курирует разработку операционных систем и других программных продуктов компании.