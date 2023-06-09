Новая функция Windows 11 ускорила разрядку ноутбуков

Новая функция отображения секунд в операционной системе WIndows 11 повлияла на заряд ноутбуков. Как сообщает издание Neowin, устройства разряжаются примерно на 2% быстрее, чем при использовании часов только с минутами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Microsoft выпустила обновление Windows 11 Moment 3 с несколькими улучшениями и новыми функциями. Одним из наиболее заметных изменений является возможность включить секунды для часов в системной панели.

Журналист Neowin Тарас Буря пояснил, что проверил функцию на одном ноутбуке три раза. Для эксперимента был выбран 14-дюймовый HP Pavilion x360 с Intel Core i3 и 16 ГБ оперативной памяти. Гаджет был заряжен до 100%, отключен от сети с помощью авиарежима.

"Результаты показали, что включение секунд на системных часах действительно увеличивает энергопотребление. В среднем Windows 11 показала снижение времени ожидания на 1,892% при работе системных часов с выключенными секундами. А вот Windows 10 с почти идентичными результатами и средним понижением рейтинга на 1,902%", - констатировал автор.

По его словам, разница незначительна, чтобы отказываться от возможности. Также он указал на то, что гораздо больше других факторов влияют на время работы от батареи при повседневном использовании, чтобы разница в 2% имела реальное значение для повседневной работы.