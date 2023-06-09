Для Android-смартфонов вышел геймпад в стиле PS5

Официально лицензированный Sony геймпад Backbone One PlayStation Edition спустя год после выхода для iPhone появился и для Android. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контроллер Backbone One PlayStation Edition выполнен в дизайн-коде консоли PlayStation 5 и совместим с Android-смартфонами. Устройство располагается между двумя половинками геймпада и подключается к нему с помощью разъема USB Type-C, благодаря которому контроллер также питается от смартфона. Также в устройстве предусмотрен разъем для подключения проводных наушников.

С помощью Backbone One PlayStation Edition пользователи смогут управлять как в Android-играх, так и в играх для PlayStation 4 и 5 при помощи сервиса Remote Play. Фирменное приложение Backbone позволяет объединить все игры в одном лаунчере, а также предлагает пользователям бесплатную подписку на один месяц в Google Play Pass для Android или Apple Arcade для iPhone, а также трехмесячный Discord Nitro.

Backbone One PlayStation Edition для Android поступил в продажу по цене в $100.