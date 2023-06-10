https://news.day.az/hitech/1572092.html SpaceX запустит новую партию интернет-спутников
SpaceX запустит новую партию интернет-спутников
Ракета-носитель Falcon 9 12 июня стартует на орбиту с целью доставить партию из 53 новых мини-спутников для усиления глобальной сети интернет-покрытия Starlink.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании Spacex.
Запуск состоится на базе американских Космических сил во Флориде в 03:10 по местному времени.
Это будет 89-й запуск интернет-спутников в рамках проекта Starlink. SpaceX уже вывела на орбиту более 4,5 тыс. таких спутников с мая 2019 года.
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