SpaceX запустит новую партию интернет-спутников

Ракета-носитель Falcon 9 12 июня стартует на орбиту с целью доставить партию из 53 новых мини-спутников для усиления глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании Spacex.

Запуск состоится на базе американских Космических сил во Флориде в 03:10 по местному времени.

Это будет 89-й запуск интернет-спутников в рамках проекта Starlink. SpaceX уже вывела на орбиту более 4,5 тыс. таких спутников с мая 2019 года.