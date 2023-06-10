Стало известно, на что способен новый флагманский процессор для Android-смартфонов

В сети появились первые результаты тестирования флагманского процессора Qualcomm для смартфонов Snapdragon 8 Gen3, судя по которым новинка значительно мощнее чипа предыдущего поколения. Об этом сообщает издание ITHome, ссылаясь на инсайдера NonxCirno, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

NonxCirno опубликовал в китайской соцсети Weibo фотографию, на которой виден тестовый смартфон на базе Snapdragon 8 Gen3 с запущенным бенчмарком AnTuTu. В приложении сразу открыта страница с результатом тестирования, который равен более 1,77 млн баллам. Для сравнения: устройства с флагманским процессором предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen2 в среднем набирают в AnTuTu 1,28-1,33 млн баллов.

Известно, что Snapdragon 8 Gen3 будет производиться на фабрике TSMC по улучшенному трехнанометровому техпроцессу. Чипы получат трехкластерную компоновку ядер типа 1+5+2, где 1 - это суперядро Cortex X4, 5 - производительные ядра Cortex A720, а 2 - пара энергоэффективных ядер Cortex A520. За графику же в новом чипсете будет отвечать GPU Adreno 750.

Ожидается, что серийные смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen3 появятся на рынке до конца 2023 года. Ими, по слухам, станут серии Xiaomi 14, Vivo X100, iQOO 12, Redmi K70, а также OnePlus 12 и Куфдьу GT5.