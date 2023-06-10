Браузер Chrome лишится популярной функции

Компания Google прекращает поддержку функции встроенного перевода веб-страниц для пользователей старых версий фирменного браузера Chrome, сообщает портал Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция Google Translate, которая позволяет автоматически переводить текст на веб-страницах на язык пользователя, перестанет работать у пользователей браузера Chrome 95 и старше. При попытке перевести страницу пользователи будут видеть сообщение об ошибке: "Эта страница не может быть переведена". Точная дата окончания поддержки при этом не называется.

Google рекомендует пользователям обновиться до последней версии Chrome 96, которая была выпущена в декабре 2021 года. Она содержит множество улучшений, таких как более безопасная аутентификация платежей в интернете и возможность сохранять группы вкладок.

Однако обновление может быть недоступно для пользователей старых операционных систем. Например, последняя версия Chrome для Android 5.0 Lollipop - это Chrome 95, для iOS 13 - Chrome 93, для macOS Yosemite 10.10 - Chrome 87, а для Windows XP и Vista - Chrome 49.