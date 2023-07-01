В Windows 11 потребовали отпечаток пальца для входа

Американская компания Microsoft добавила в операционную систему Windows 11 новый стандарт ключей доступа, который сделает возможным вход в систему без использования паролей. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые возможность была замечена в недавней сборке ОС Insider Preview (23486). Благодаря обновлению в приложение для авторизации Windows Hello ввели поддержку подтверждения личности с помощью PIN-кода, отпечатка пальца или сканирования лица.

Функция будет работать не только при авторизации в ОС, но и внутри приложений и веб-сайтов, в которых имеется поддержка Windows Hello. В браузерах Edge и Chrome возможность входа с помощью ключа доступа находится в разделе "Windows Hello или внешний ключ безопасности".

В Microsoft уточнили, что ключ доступа создается в настройках системы. После этого ОС выйдет из аккаунта и предложит войти с новым методом безопасности. Сохраненными ключами доступа можно управлять при переходе в "Учетные записи", а затем "Ключи доступа" в настройках Windows.

По версии The Verge, добавление новой функции в Windows Hello должно упростить пользователям управление своими учетными данными внутри Windows 11.