Жители Баку уже 3 сентября могут оценить преимущества мобильного приложения 1Fit и воспользоваться единым абонементом в более чем 50 фитнес-залов столицы.

Как это работает

Достаточно скачать приложение 1Fit, приобрести единый абонемент и получить доступ в десятки фитнес-залов.

Это удобно, поскольку в одном абонементе собраны разные виды спорта: от бокса и плавания до танцев и йоги. Можно совмещать любые активности и записываться на тренировки в любой части города без привязки к одной локации.

В планах у компании подключить максимальное количество партнёров, поэтому каждый месяц в абонементе будут появляться новые спортклубы и занятия.

Почему 1Fit выбрал Азербайджан для развития бизнеса

- По нашей стратегии масштабирования мы стараемся подбирать рынки с похожими условиями для того, чтобы реплицировать наши процессы. Мы сразу отсеиваем страны, которые сильно отличаются по нашим ключевым метрикам. Азербайджан попал в шорт-лист на уровне макроэкономических переменных и, в целом, это страна-сосед с привычным регионом. Нам кажется, что в Азербайджане интересный рынок и есть хороший потенциал. К тому же, нас очень сильно вдохновил опыт Ташкента, который сейчас отлично растет, - рассказал сооснователь и CEO стартапа 1Fit Мурат Алиханов.

На подготовку к открытию 1Fit в Баку ушло всего 2 месяца: с момента первой высадки до запуска. За это время компания исследовала рынок и подключила 50 фитнес-залов. С 3 сентября начнутся продажи абонементов. Сейчас в Баку в команде стартапа работает 10 человек.

- Наша локальная команда сейчас состоит из специалистов, которые занимаются работой с партнерами, менеджеров по продажам и представителей маркетинга. По мере роста, количество людей тоже будет расти, - отмечает СЕО стартапа Мурат Алиханов.

Чем известен 1Fit

1Fit - международная компания, разработчик мобильного фитнес-приложения. В этом году компании исполнилось 5 лет. 1Fit входит в топ-30 лучших мобильных приложений Казахстана по версии Forbes.

В Казахстане 1Fit уже представлен в 7 городах и предоставляет доступ в 800 фитнес-залов по одному абонементу. Также сервис работает в Кыргызстане и Узбекистане:

1Fit привлекателен для инвесторов. В мае 2023 года стартап привлёк $1 000 000 инвестиций по оценке 41,5М$

Планы компании на ближайший год

У компании есть планы запуститься до конца года в еще в 3 странах.

- Расширение за счёт выхода на новые рынки самое логичное для стартапа. Мы ставим своей целью быстрый рост, увеличение оценки компании и привлекательности для инвесторов, - комментирует бизнесмен.

Для справок:

1Fit - это абонемент на все виды спорта внутри одного приложения

В Баку более 50 активностей по "уан фиту" - от йоги и бассейнов до кроссфита и восстановительных процедур. Вы можете пробовать новое и менять виды спорта хоть каждый день.

Для регулярных тренировок можно подобрать один спортзал возле дома, а ещё один - возле работы.

Сервис начнет работать 3 сентября, поэтому успей забронировать бесплатную пробную неделю: https://az.1fit.app/ru