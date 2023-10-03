Азербайджан и ИСЕСКО обсудили развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта

Азербайджан обсудил развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта со Всемирной исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО), сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, министр Рашад Набиев провел двустороннюю встречу с генеральным директором ИСЕСКО Салимом Алмаликом в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества с ИСЕСКО в инициативах, реализуемых в целях достижения устойчивого развития с применением передовых технологий в Азербайджане.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом "Космические исследования - проникновение в науку и технику" в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в Баку проходит 74-й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", организатором которого выступает космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".