Стало известно о новых спутниках конкурента Starlink

Спутники перспективной системы космического интернета Kuiper, считающейся одним из основных конкурентов Starlink, будут производиться без изменений в конструкции. Об этом стало известно SpaceNews от вице-президента по технологиям компании Amazon Ражива Бадьяла, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, запущенные на околоземную орбиту прототипы космических аппаратов группировки KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно продемонстрировали свою работу, что позволило приступить к серийному производству 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

Руководитель отметил, что Amazon приступит к запуску новых аппаратов в первой половине 2024 года, а во второй начнет предоставлять услуги бета-доступа к системе. Партнерами компании выступят, в частности, телекоммуникационные операторы Vodafone и Verizon.

Бадьял отметил, что в ходе тестов с использованием спутникового интернета удалось успешно совершить покупки в онлайн-магазине, посмотреть видео высокой четкости и поучаствовать в видеозвонке.

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