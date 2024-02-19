Маска обвинили в нарушении правил его собственной соцсети

Американского предпринимателя и владельца соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска обвинили в нарушении правила его собственной платформы. Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник, Маск отключил для одного из своих постов функцию "Коллективные заметки" (Соmmunity Notes), которая позволяет пользователям добавлять контекст к публикациям, которые, на их взгляд, могут ввести в заблуждение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник Newsweek отметил, что Маск отключил коллективные заметки к одной из своих публикаций. Сообщается, что это действие нарушает правило X, запрещающее манипулировать информацией на платформе. "Вы не имеете право использовать X, чтобы распространять ложную информацию или скрывать ее, а также совершать действия, которые могут помешать взаимодействию пользователей", - гласит текст этого правила.

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