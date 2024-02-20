Neuralink объявила о полном выздоровлении первого человека с вживленным чипом

Стартап Илона Маска Neuralink объявил о том, что первый человек, которому имплантировали мозговой чип, полностью выздоровел.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление бизнесмена.

По словам Илона Маска, пациент чувствует себя хорошо. В ходе наблюдения не было выявлено никаких побочных эффектов. Бизнесмен добавил, что сейчас доброволец учится управлять имплантом. Он уже может двигать курсором компьютерной мыши силой мысли, а в ближайшее время пациент будет пробовать делать клики.

Никаких других подробностей о здоровье добровольца пока нет. В пресс-службе Neuralink ранее говорили, что на 2024 год запланировано еще 10 таких операций. За каждым из пациентов будет установлено шестимесячное наблюдение, чтобы удостовериться в безопасности импланта для человеческого мозга.

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