Apple разрабатывает самый тонкий iPad в мире

iPad Pro 2024 года могут стать самыми тонкими планшетами в истории Apple. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9to5mac, ссылаясь на утечку данных о габаритах будущих устройств.

Изменений в iPad Pro 2024 года будет немного. Одним из важнейших станет переход планшетов с LED-экранов на OLED. Помимо нюансов цветопередачи, особенностью OLED-матрицы является меньшее количество слоев, из которых она состоит. За счет этого новый экран в соотношении с LED-вариантом окажется тоньше. Apple использует эту специфику OLED, чтобы уменьшить общую толщину устройства.

Так, по данным 9to5mac, габариты нового iPad Pro c 11-дюймовым экраном составят 249,7 на 177,5 на 5,1 мм. Для сравнения: габариты текущей 11-дюймовой модели равны 247,6 на 178,5 на 5,9 мм. Параметры нового 12,9-дюймового iPad Pro - 281,5 на 215,5 на 5,0 мм. У текущей модели - 280,6 на 214,9 на 6,4 мм.

Также у журналистов появилась информация о габаритах первого 12,9-дюймового iPad Air. Они будут почти идентичны размеру текущей 12,9-дюймовой модели iPad Pro и составят 280,6 на 214,9 на 6,0 мм.

Когда точно Apple представит iPad Pro и iPad Air образца 2024 года, неизвестно. Однако, согласно ранним слухам, это может случиться уже в конце марта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!