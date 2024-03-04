НАСА будет использовать гибкие солнечные панели на малых спутниках

НАСА начнет использовать для питания небольших спутников тонкопленочные гибкие солнечные панели. Их разработала компания Ascent Solar Technologies.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение компании, первую миссию планируется отправить летом. Миссия будет называться "Легкая интегрированная солнечная батарея и антенна" (LISA-T).

В рамках нее на спутнике разместят решетку, оснащенную тонкопленочными фотоэлектрическими элементами и антенной. Миссию будут курировать Дирекция космических технологий НАСА и Центр космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле. Она позволит протестировать возможности космической энергосистемы с использованием гибкой фотоэлектрической энергии (PV). Это будет четвертая по счету миссия из серии Pathfinder Technology Demonstrator (PTD), в рамках которых на орбите тестируют новые технологии малых космических аппаратов.

Солнечные батареи Ascent Solar Technologies занимают меньше места и обеспечивают в три раза больше мощности по сравнению с другими фотоэлектрическими вариантами. Массивы спроектированы так, чтобы масштабироваться больше, чем позволяют стандартные размеры и форм-фактор наноспутников CubeSat. Они позволяют генерировать киловатты энергии для небольших аппаратов. Модули, разработанные для LISA-T, послужили основой для разработки линейки космических продуктов Ascent Titan. В будущем они позволят производить киловатт энергии на килограмм массива в космической среде.

Ранее технологию Ascent опробовали на Международной космической станции в рамках эксперимента НАСА MISSE-X. Гибкие массивы из селенида меди, индия и галлия выдерживали суровые условия эксплуатации.

Обновленные солнечные модули Ascent отправят для оценки на Международную космическую станцию в рамках 30-й коммерческой миссии SpaceX в марте.

Отметим, что в 2023 году группа исследователей из НАСА, Массачусетского технологического института и других учреждений в рамках третьей миссии Pathfinder Technology Demonstrator установила рекорд по передаче данных на земную станцию при помощи лазерной связи. Спутник смог передать данные со скоростью 200 Гбит/с.

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