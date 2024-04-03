Землетрясение на Тайване приведет к росту цен на электронику

Мощное землетрясение на Тайване пошатнуло технологическую отрасль, вызвав обеспокоенность по поводу потенциальных сбоев в мировом производстве чипов. Землетрясение магнитудой 7,4 балла вынудило крупного производителя микросхем TSMC эвакуировать часть персонала завода и приостановить работу некоторых производственных линий. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя TSMC уверяет, что ее работники находятся в безопасности, а первоначальные проверки не выявили серьезных повреждений, оценка повреждений все еще продолжается. Кроме того, протоколы безопасности компании привели к эвакуации персонала, что потенциально уже могло привести к отсрочке выполнения некоторых заказов.

В прошлом пандемия COVID-19 уже выявила уязвимости в глобальной цепочке поставок, что привело к нехватке полупроводников, используемых во всем: от смартфонов до суперкомпьютеров. Любые производственные сбои в TSMC, крупнейшем в мире контрактном производителе микросхем, могут еще больше усложнить и без того растянутую цепочку поставок.

"Хотя непосредственные последствия землетрясения кажутся минимальными, технологическая отрасль внимательно следит за тем, как TSMC оценивает ситуацию. Любые задержки производства могут усугубить существующую нехватку чипов и оказать волновое воздействие на потребителей во всем мире. В частности, на конечную стоимость электроники", - пишет GizmoChina.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!