В сеть утекли данные об iPhone 17

Готовящийся к выходу в 2025 году iPhone 17 Plus получит уменьшенный экран по сравнению с другими смартфонами серии Plus.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на инсайдера и руководителя аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга.

Согласно источнику, iPhone 17 Plus займет промежуточное положение между стандартными моделями iPhone 17 и 17 Pro и флагманским iPhone 17 Pro Max. Причины, по которым Apple может пойти на такой шаг, не сообщаются.

Актуальная линейка смартфонов Apple состоит из четырех моделей: iPhone 15 и 15 Pro с 6,1-дюймовыми экранами, а также 15 Plus, 15 Pro Max, которые предлагают увеличенные до 6,7 дюйма дисплеи. Такой тактики Apple придерживается уже два года - в линейках iPhone 12 и 13 вместо Plus был представлен iPhone mini с 5,4-дюймовым экраном.

Возможно, таким образом Apple хочет увеличить разницу между моделями Plus и Pro Max в глазах пользователей. Например, уже в этом году базовый iPhone 16 и 16 Pro получат разные экраны - на 6,1 и 6,3 дюйма соответственно, тогда как Pro Max предложит увеличенный до 6,9 дюйма дисплей.

Ожидается, что анонс серии iPhone 16 состоится в сентябре текущего года, а презентация линейки iPhone 17, вероятно, пройдет в сентябре 2025 года.

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