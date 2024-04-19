Маск выступил против блокировки TikTok в США

Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск выступил против запрета в США соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, апеллируя к принципам свободы слова.

"По моему мнению, хотя это и было бы выгодно для платформы X, не стоит запрещать TikTok в США. Такие меры противоречат принципам свободы слова и выражения мнения. Это не то, за что выступает Америка", - написал он на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В марте Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном запрете TikTok. Законодатели предлагают дать ByteDance шесть месяцев на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. В Конгрессе также выступили с предложением в будущем ввести такие же ограничительные меры для любых "приложений, контролируемых противниками".

Инициатива направлена на рассмотрение в Сенат. Байден ранее сообщил, что подпишет законопроект, если он будет одобрен обеими палатами законодательного органа. Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что власти Китая примут необходимые ответные меры в связи с намерением США запретить социальную сеть TikTok. Хэ Ядун подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить "необоснованное давление" на предприятия других государств и обеспечить "открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, инвестирующих в Соединенные Штаты и осуществляющих там коммерческую деятельность".

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