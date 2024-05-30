"Крестный отец" искусственного интеллекта рассказал о рисках вымирания человечества из-за ИИ

"Крестный отец" искусственного интеллекта, бывший вице-президент Google, профессор Джеффри Хинтон рассказал об угрозе вымирания человечества из-за ИИ, передает Day.Az.

Я очень рад, что мир начинает воспринимать это очень серьезно. Начинает серьезно относиться к экзистенциальной угрозе. Что эти штуки станут умнее нас и нужно будет беспокоиться о том, не захотят ли они отобрать у нас власть. Вот об этом мы должны серьезно задумываться. А несколько лет назад думали, что это лишь научная фантастика", - отметил Хинтон.

Он также подчеркнул, что не сомневается в том, что ИИ превзойдет человеческий разум и это лишь вопрос времени.

Отвечая на вопрос о сложности контроля ИИ на этой стадии развития, он сказал следующее: "Мы не знаем. Мы же никогда не сталкивались ни с чем подобным ранее. Что меня больше всего беспокоит, так это то, когда эти штуки смогут автономно принимать решения об убийстве людей. Такие роботы-солдаты. Возможно, нам потребуется нечто вроде Женевской конвенции. Но не думаю, что это произойдет, пока не случится что-то очень нехорошее. Несколько лет назад Путин сказал, что тот, кто контролирует искусственный интеллект, правит миром".

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