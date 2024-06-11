ООО «Азтелеком» охватило высокоскоростным интернетом более 90% города Гянджа

ООО "Азтелеком" продолжает работу по обновлению телекоммуникационной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с современными международными стандартами в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан". На очередном этапе в городе Гянджа было смонтировано и введено в эксплуатацию необходимое оборудование для строительства оптоволоконной сети GPON (Gigabit Passive Optical Networks), обеспечивающей быстрый и бесперебойный доступ в интернет, проведены работы по проектированию на основе технологии GPON.

Более 90% города Гянджа охвачено высокоскоростным интернетом. В настоящее время на территории города услугами пользуются до 20 тысяч домохозяйств и субъектов бизнеса. Подключение новых абонентов продолжается.

С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернет-пакеты (интернет, интернет+телефония, интернет+телевидение, интернет+телефония+телевидение). Стоимость услуг варьируется от 18 до 54 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 170 "Азтелеком", обратится в территориальный отдел обслуживания (Гянджинское телекоммуникационное управление, адрес: город Гянджа, улица Ахмеда Джамиля, 1), а также подать заявку посредством официального сайта учреждения.

В рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" по применению современных технологий также планомерно продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.

Отметим, что в рамках реализуемого с 2021 года проекта "Онлайн Азербайджан" количество домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, увеличилось до 2,49 миллиона. Это составляет 85% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране.