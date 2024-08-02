Asus выпустила первый в мире ноутбук со встроенным ароматизатором

Компания Asus представила Adol Book 14 Air, уникальный 14-дюймовый ноутбук, оснащенный встроенным ароматизатором. Устройство было разработано совместно с брендом парфюмерии Anna Sui.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает издание VideoCardz.

Adol Book 14 Air работает на базе процессора AMD Ryzen 8945H без дискретной графической карты. Ноутбук обладает 14-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2880 на 1800 пикселей и частотой обновления 240 Гц, обеспечивая полное покрытие цветовой гаммы DCI-P3 и высокую точность цветопередачи.

Внутри ноутбука установлены 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. Аккумулятор на 75 Втч позволяет использовать ноутбук до 14 часов для просмотра видео в формате 1080p.

Главной особенностью Adol Book 14 Air является специальный дозатор ароматизаторов, интегрированный в крышку ноутбука. В комплекте поставки имеются три различных аромата. Замена ароматического листа происходит легко благодаря магнитному креплению крышки.

Цена комплекта, включающего, кроме ноутбука, духи Anna Sui's Wishing Elf (50 мл), стильную сумку для компьютера, специальную мышь и наклейки, составляет 7 тыс. юаней (около 970 долларов США).

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