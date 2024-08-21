Азербайджан хочет подключиться к Starlink

Азербайджан и "Starlink" обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Х.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с директором по глобальным лицензиям и новым рынкам спутниковой системы "Starlink" Ребеккой Слик Хантер.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы организации спутникового широкополосного интернета "Starlink" в Азербайджане", - говорится в публикации.

Отметим, что это уже не первые обсуждения сотрудничества между Азербайджаном и "Starlink". Так, в прошлом году Рашад Набиев совместно с основателем компании "Тесла" Илоном Маском обменялись мнениями о планируемой деятельности спутникового интернет-сервиса Starlink в Азербайджане, а также запуске спутников, принадлежащих Азербайджану.

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