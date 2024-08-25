Швейцария создаст новый истребитель

Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab намерена построить очередной истребитель.

Как сообщает Day.Az, компания уже работает над созданием эскиза прототипа, который будет готов к концу 2025 года. Руководство Saab надеется, что все это повлияет на решение правительства о закупке истребителя у иностранных производителей.

"Мы не согласны с тем, что проект будет дорогостоящий, как считают иностранные эксперты. Персонал обучен и готов к созданию истребителя", - говорит руководитель программы Advanced Питер Нильссон.

По его словам, этот же вопрос был поднят во время дебатов о строительстве JAS 39 Gripen-Е в 1980 году. Однако истребитель был введен в эксплуатацию лишь в 1997 году и с тех пор находится на вооружении ВВС Швеции.

"У северных стран, входящих в НАТО есть американские самолеты F-35. Создается неприятное ощущение, что раз мы в альянсе, то у всех должна быть одинаковая техника", - добавил П. Нильссон.

Цель компании состоит в том, чтобы прототип стал основой новой боевой авиационной системы.

Правительство планирует принятие решения о новой системе боевых самолетов в 2030 году, что по мнению Saab, слишком поздно для участия в одном из двух крупных европейских проектах.

"Если Риксдаг (парламент - ред.) решит закупку нового истребителя за границей, то последствия будут велики. Мы будем вынуждены реструктуризировать компанию и не будет смысла держать в ней 6000 инженеров", - сказал П. Нильссон.

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