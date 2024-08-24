Ваши смартфоны замедлятся

Бывший специалист по продажам Apple Тайлер Морган предупредил пользователей iPhone о замедлении работы устройств с выходом новой операционной системы iOS 18. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал iDropNews.

Apple позиционирует iOS 18 как передовое программное обеспечение для смартфонов, в котором внедрены функции искусственного интеллекта. Однако, по мнению Моргана, новая ОС не предназначена для моделей iPhone, выпущенных более трех лет назад, таких как iPhone 13, iPhone 12 и iPhone 11.

В своем видео в TikTok Морган объяснил, что iOS 18 может замедлить работу iPhone. "Если у вас более старое устройство, и вы говорите: "Я просто хочу получить самое новое", это здорово. Но ваш телефон будет работать медленно. Может быть, не сразу, но со временем. Это обновление не предназначено для телефонов, которые вышли в настоящее время", - заявил он.

Бывший сотрудник Apple отметил, что предстоящее обновление должно максимально эффективно работать только с iPhone 16 и iPhone 15 Pro. Для более ранних моделей iPhone iOS 18 будет слишком затратной операционной системой. Ее установка приведет к деградации аккумулятора и снижению производительности без видимых на то причин.

"Если ваш телефон работает отлично, и вас не слишком волнует новая iOS, не обновляйтесь", - заключил Морган.

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