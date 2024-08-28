https://news.day.az/hitech/1684626.html Серьезный сбой в работе соцсети X
Серьезный сбой в работе соцсети X
Пользователи интернета из разных стран сообщили о нарушениях в работе социальной сети Х. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах сайта Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сбои начались около 07:00 по бакинскому времени. Больше всего жалоб, свыше 36,5 тыс., было зафиксировано в Соединенных Штатах.
Большинство пользователей выразило недовольство работой мобильного приложения. Также наблюдаются сбои в работе сайта и серверного соединения.
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