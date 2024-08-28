Серьезный сбой в работе соцсети X

Пользователи интернета из разных стран сообщили о нарушениях в работе социальной сети Х. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах сайта Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сбои начались около 07:00 по бакинскому времени. Больше всего жалоб, свыше 36,5 тыс., было зафиксировано в Соединенных Штатах.

Большинство пользователей выразило недовольство работой мобильного приложения. Также наблюдаются сбои в работе сайта и серверного соединения.

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