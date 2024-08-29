В Японии построят самый мощный в мире суперкомпьютер

Япония объявила о планах создания нового суперкомпьютера, который станет преемником самого быстрого в мире "Фугаку". Разработка начнется в следующем году совместными усилиями Института физико-химических исследований (RIKEN) и компании Fujitsu. Новый суперкомпьютер будет иметь производительность в 50 экзафлопс и пиковую производительность в зеттафлопсном масштабе для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каждый вычислительный узел будет обладать пиковой производительностью в несколько сотен терафлопс для вычислений с двойной точностью, около 50 петафлопс для вычислений с точностью FP16 и около 100 петафлопс для вычислений с 8-битной точностью. Память HBM обеспечит пропускную способность в несколько сотен Тбайт/с.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) выделит на первый год разработки 4,2 млрд иен (около $29,05 млн), а общее государственное финансирование проекта составит более 110 млрд иен (примерно $761 млн). RIKEN возглавит разработку, а Fujitsu будет отвечать за разработку оборудования, с акцентом на использование японских технологий.

Архитектура Fugaku Next пока не уточняется, но предполагается использование центральных процессоров со специализированными ускорителями или комбинации центральных и графических процессоров. Если новый суперкомпьютер будет работать на процессорах Fujitsu, он получит чипы с до 150 ядер Armv9.

Релиз проекта запланирован на 2030 год.

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