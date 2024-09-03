Telegram извинился перед Южной Кореей

Представители Telegram принесли извинения южнокорейским властям, выразили надежду на построение доверительных отношений и удалили несколько дипфейк-видеоматериалов интимного содержания, которые распространялись на платформе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Комиссии по стандартам в сфере телекоммуникаций Республики Корея.

Представитель подразделения Telegram в Восточной Азии направил в адрес комиссии официальное письмо, в котором выразил сожаление из-за развития ситуации. "Просим прощения, если возникло недопонимание", - цитируют южнокорейские власти письмо. Представитель платформы выразил готовность выстраивать доверительные отношения с комиссией, "чтобы сделать Telegram еще безопаснее для пользователей".

Telegram предоставил южнокорейским властям "новый эксклюзивный адрес электронной почты" для коммуникации. Платформа также сообщила об удалении 25 видеоматериалов откровенного содержания по запросу комиссии. Южнокорейские власти в свою очередь выразили надежду на создание "горячей линии" для лучшего реагирования на появление запрещенного контента на площадке.

2 сентября полиция Республики Корея начала внутреннее, предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве распространению запрещенных дипфейк-видеоматериалов сексуального характера.

22 августа южнокорейская газета "Хангёре" опубликовала материал о телеграм-каналах, участники которых в чатах создавали и распространяли дипфейк-видео сексуального характера. Большая часть правонарушителей по таким делам - несовершеннолетние. Жертвами становились рядовые жительницы Республики Корея из числа знакомых злоумышленников, в том числе подростки.

Ранее полиция Южной Кореи начала уголовное расследование в отношении мессенджера Telegram.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!