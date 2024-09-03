Apple приняла решение по iPhone 15 Pro

Корпорация Apple снимет с продажи по меньшей мере 10 гаджетов после анонса iPhoe 16. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты медиа заявили, что каждую осень американская компания прекращает продажи ряда гаджетов - вместо них на рынок выходят новые устройства. В первую очередь фирма должна убрать из магазинов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, место которых займут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно. Также из продажи уберут iPhone 14 Plus, оставив из этой линейки только iPhone 14.

Кроме того, Apple окончательно перестанет производить iPhone 13 - это старейший телефон бренда, доступный в интернет-магазине компании на данный момент. Из-за того, что во второй половине года на рынок должен выйти новый iPad mini, планшет шестого поколения также уберут из продажи.

В заключение авторы отметили, что с производства снимут модели часов Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, которые заменят другими умными устройствами. Также признают устаревшими наушники AirPods 2 и AirPods 3, которые заменят AirPods 4.

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