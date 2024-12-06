Прочный, надёжный, твой. Обзор смартфона HONOR X9c

Компания HONOR сообщила о старте продаж новой модели HONOR Х9с в Азербайджане. Производитель позиционирует ее в качестве самой прочной в своем портфолио. Помимо прочности хватает и других потенциально интересных "фишек". Это и огромная батарея, и мощная зарядка, и отменный дисплей, и приличные фотовозможности.

Здесь тонкий профиль (толщина корпуса телефона составляет меньше 8 мм), слегка изогнутый дисплей практически на всю переднюю панель, вызывающее ассоциации с безелем дорогих часов оформление блока с камерами, плюс интересные расцветки.

Что касается расцветок, то в Азербайджане HONOR X9c доступен в трех вариантах: титановом черном, нефритовом голубом и титановом фиолетовом. Первый, естественно, относится к классике. При этом смартфон в этой расцветке матовый, бархатистый, на нем не остаются отпечатки пальцев.

Модель фиолетовой расцветки вызывает ассоциации с пудрой и, возможно, позиционируется в качестве более женского варианта. Но на самом деле вживую такой HONOR X9c выглядит "вкусно" несмотря на пол владельца. Крайне удачная и приятная расцветка.

На тыльной стороне нефритового голубого есть более светлые вкрапления, намекающие одновременно и на мрамор, и на морозный рисунок. Тоже симпатично и, как в случае с другими расцветками, практично из-за невосприимчивости к загрязнениям.

HONOR X9c не только выглядит дороже своей цены, но и в руке ощущается куда более премиальным аппаратом. Немаловажную роль в этом играют скошенные торцы, придающие дополнительное ощущение тонкости. Плюс необычная расцветка и интересно обыгранный блок с камерами.

Несмотря на крупный дисплей, HONOR X9c сложно назвать тяжелым аппаратом с его 189 г веса.

Диагональ смартфона почти 6,8 дюйма. Матрица, AMOLED, с поддержкой частоты обновления 120 Гц, миллиардом отображаемых цветов, цветовой гаммой DCI-P3 и разрешением 2700x1224 пикселей.

Пиковая яркость для дисплея HONOR X9c указана на уровне 4000 нит. Это означает, что изображение всегда будет читаться даже под лучами яркого летнего солнца. Множество фирменных технологий защиты глаз, включая отсутствие мерцания с ШИМ частотой 3840 Гц.

При всех своих достоинствах матрица HONOR X9c также способна похвастаться усиленной защитой от внешних воздействий.

Внутренняя часть корпуса HONOR X9c сконструирована таким образом, чтобы обеспечить амортизацию при падении смартфона на торцы или углы. К тому же внутренние компоненты закреплены на амортизирующих подложках. В итоге девайс способен сохранить работоспособность и выдержать падение с высоты до двух метров.

Специальным закаленным стеклом защищен не только экран, но и модуль с камерами. В HONOR заверяют, что используемый материал тверже стали. Все это оберегает девайс не только от сколов при падении, но и от царапин.

HONOR X9c соответствует стандарту IP65M. Благодаря трехслойной системе защиты обеспечивается полная герметичность и водонепроницаемость. Есть бонус - возможность работать с сенсорным дисплеем даже мокрыми руками или под дождем.

В HONOR X9c установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6600 мАч. Ранее такие батареи применялись только во флагманских моделях HONOR, но теперь перешли и в более доступный ценовой сегмент. Одной зарядки такой батареи хватает примерно на сутки проигрывания онлайн-видео или на двое суток воспроизведения музыки.

При приближенных к реальности условиях эксплуатации, автономность HONOR X9c составляет около двух-трех дней. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт, соответствующий блок питания идет в комплекте.

HONOR X9c построен на проверенном временем процессоре среднего уровня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Здесь восемь ядер, графика Adreno A710 и производительность, в целом достаточная даже для довольно требовательных игр.

Доступно две модификации памяти: с 8 и 12 ГБ "оперативки". Объем накопителя в обоих случаях составляет 256 ГБ.

Есть поддержка OTG, NFC, сканер отпечатков пальцев под экраном. Основная камера имеет разрешение 108 Мп и может похвастаться большим сенсором. Есть оптическая стабилизация, захват движений с помощью ИИ, ночная съемка. Для экспериментов можно воспользоваться также 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

С ценами ситуация следующая. Версия с 8 ГБ оперативной памяти оценили в 799 AZN, а с 12 ГБ - в 899 AZN. Новый HONOR X9c можно приобрести в сети магазинов İrshad, Kontakt Home, Soliton, Elit Optimal, MG Store, Umico, Smart Electronics, Digital Home и Barkod