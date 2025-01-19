TikTok прекращает работу в США

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекращает 19 января свою работу в США из-за вступающего в силу запрета уходящей администрации президента Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на этой неделе сервис, аудитория которого в США насчитывает порядка 170 млн пользователей, заявил, что прекратит свою работу в Соединенных Штатах, так как не получил от действующих властей каких-либо гарантий, что продолжение деятельности не приведет к штрафам для него и его партнеров.

Как ожидается, в воскресенье у пользователей TikTok будет отключен доступ к сервису, а мобильное приложение будет удалено из магазинов приложений Apple и Google, так как по американскому законодательству Минюст будет вправе взыскивать с них, а также с хостинг-провайдеров штрафы размером до $5 тыс. за одного пользователя. Вместе с тем запрет и штрафы не распространяются на самих пользователей, что, как указывает телеканал CNN, дает американцам возможность сохранить доступ к приложению, используя VPN-сервисы.

Как сообщала газета South China Morning Post, пользователи TikTok в США массово переходят на конкурирующее китайское приложение RedNote, также известное как Xiaohongshu. Часть пользователей, указывают американские СМИ, могут выбрать в качестве альтернативы TikTok платформы YouTube и Instagram, у которых есть схожий с TikTok функционал. Однако принадлежащий ByteDance сервис обладает особым алгоритмом подбора видеороликов, который и обеспечил ему популярность.