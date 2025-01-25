Илон Маск прокомментировал заявление о проблемах с финансами в X

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорилось, что он разослал сотрудникам своей компании X письмо о проблемах с финансами. Бизнесмен опроверг эту информацию на своей странице в X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это сообщение является ложным. Я не рассылал подобные письма", - написал Маск в ответ на публикацию в X материала WSJ.

В статье газеты говорится, что предприниматель якобы сообщил своим сотрудникам, что компания показала свою мощь и влияние, однако у нее остаются проблемы с финансами.