OpenAI представила новый ИИ-сервис

Компания OpenAI анонсировала новый ИИ-агент под названием Deep Search, предназначенный для проведения глубоких и сложных исследований с использованием платформы ChatGPT.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TechCrunch.

Как заявляет компания в своем блоге новая функция разработана для "людей, занимающихся интенсивной интеллектуальной работой в таких областях, как финансы, наука, политика и инженерия, и нуждающихся в тщательных, точных и достоверных исследованиях". Deep Search также может быть полезен для тех, кто делает "покупки, которые обычно требуют тщательного исследования, например, автомобилей, бытовой техники и мебели".

В отличие от обычного быстрого ответа или резюме, Deep Search тщательно рассматривает информацию из множества веб-сайтов и других источников. На данный момент функция доступна пользователям ChatGPT Pro с ограничением в 100 запросов в месяц. В ближайший месяц доступ расширится до пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем и до Enterprise.

Для использования Deep Search необходимо выбрать соответствующий пункт в редакторе и ввести запрос, при желании прикрепив файлы или электронные таблицы. На данный момент функция доступна только в веб-версии, интеграция с мобильными и настольными приложениями ожидается в этом месяце. Обработка запроса занимает от 5 до 30 минут, пользователь получит уведомление по завершении поиска.

OpenAI признает, что Deep Search имеет ограничения: модель может допускать ошибки и делать неверные выводы, испытывать трудности с различением авторитетной информации и слухов, а также не всегда сообщать о своей неуверенности. Возможны также ошибки форматирования в отчетах и ссылках.