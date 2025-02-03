Apple прекратила разработку умных очков

Американская корпорация Apple свернула разработку компактных очков дополненной реальности. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, компания прекратила проект по разработке умных очков в конце января. В Apple собирались создать компактную гарнитуру - альтернативу очкам, которая бы имела встроенные дисплеи и работала с компьютером Mac.

Гурман заметил, что в Apple хотели выпустить продолжение шлема дополненной и виртуальной реальности Vision Pro, который вышел в феврале 2024 года. В компании искали идею для создания менее громоздкого и сравнительного недорогого устройства - Vision Pro в рознице оценили в 3499 долларов.

По информации источников, изначально умные очки должны были работать с iPhone, однако подключенный смартфон не смог обеспечить достаточно мощности. Поэтому инженеры начали прорабатывать возможность подключения девайса к компьютеру, но во время испытаний возникли определенные проблемы. Инсайдеры внутри корпорации не стали называть причины, так как работа над очками была непубличной.

Собеседники в Apple отметили, что глава компании Тим Кук назвал успешным выход шлема Vision Pro. Однако сотрудники корпорации разочарованы устройством. Также отмена проекта умных очков "подрывает моральный дух".