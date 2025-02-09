Honor анонсировала внедрение опасного ИИ DeepSeek в свои смартфоны

Honor объявила об интеграции передовой AI-модели DeepSeek-R1 в свой голосовой помощник Yoyo, доступный эксклюзивно на китайском рынке. Это стало еще одним шагом в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта, после того как китайская компания DeepSeek заявила о превосходстве своей модели R1 над GPT-4o в ряде тестов. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

DeepSeek-R1, распространяемая по лицензии MIT, что обеспечивает свободное использование алгоритма как в коммерческих, так и в академических целях, привлекла внимание крупных игроков рынка. Honor стала одной из первых компаний, которая активно внедряет данную технологию.

Обновленная версия Yoyo, которой ежемесячно пользуется более 130 миллионов человек, по заявлению Honor, продемонстрирует значительный скачок в производительности благодаря интеграции DeepSeek-R1. Компания фокусируется на улучшении обработки естественного языка, стремясь сделать Yoyo более отзывчивым и способным к пониманию контекста. Улучшенное логическое мышление и более глубокое контекстуальное понимание - ключевые области, где ожидается заметный вклад DeepSeek-R1.

Honor стремится создать более интуитивно понятный и персонализированный опыт для пользователей, позволяя Yoyo более эффективно справляться со сложными задачами.