Известный инсайдер раскрыл дату анонса iPhone SE 4

Apple планирует представить новое поколение iPhone SE уже на этой неделе. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый выпуск информационного бюллетеня Power On от известного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гурман, известный своими точными прогнозами касательно Apple, уточнил, что анонс нового iPhone SE "состоится на этой неделе". Ранее он уже говорил о такой возможности анонса, но новое его заявление, как пишет MacRumors, "звучит более уверенно".

Компания Apple не планирует проводить специальное мероприятие, поэтому, вероятнее всего, новый iPhone SE будет представлен посредством пресс-релиза, опубликованного на сайте Apple Newsroom.

По слухам, iPhone SE 4 (так его называют в неофициальных источниках) будет сочетать в себе элементы дизайна и функциональность iPhone 14 и iPhone 16. Устройство, как ожидается, получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, систему распознавания лиц, порт USB-C, одинарную 48-мегапиксельную основную камеру и первый 5G-модем, разработанный Apple. Предполагается, что новый чип A18 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечат поддержку Apple Intelligence.

Нынешний iPhone SE внешне напоминает iPhone 8 и оснащен устаревшими технологиями, такими как чип A15 Bionic, кнопка Touch ID Home, порт Lightning и толстые рамки вокруг дисплея. Его стартовая цена составляет $429. Аналитики предполагают, что цена новой модели может увеличиться до $499.