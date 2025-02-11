Астероиды угрожают Земле

Китай приступил к формированию команды специалистов для противодействия угрозам, исходящим от астероидов и других небесных тел. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), центр специальных проектов в Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности КНР объявил о трех вакансиях в группе по "планетарной обороне", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цель этой группы - изучение и мониторинг астероидов, разработка методов раннего оповещения об астероидной угрозе. Ученый из Национального центра космических наук Китайской академии наук Ли Минтао сообщил журналистам, что Китай добился "большого прогресса" в защите от астероидов.

"В будущем мы должны не только всесторонне улучшить конфигурацию и производительность оборудования, но и воспитать команду талантливых специалистов, специализирующихся на защите от астероидов, и внести китайскую мудрость и китайскую силу в защиту безопасности Земли", - приводит слова Ли Минтао SCMP.

Как указывает издание, одной из причин формирования группы стало обнаружение крупного астероида, который может столкнуться с нашей планетой через семь лет. 7 февраля Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году до 2,2%, поставив его на первое место в списке космических рисков для нашей планеты.