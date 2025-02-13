В OpenAI заявили о неограниченном доступе к ИИ-модели ChatGPT

OpenAI объявила о важном обновлении в своей стратегии: с выпуском GPT-5 пользователи бесплатной версии ChatGPT получат неограниченный доступ к модели. Как передает Day.Az, генеральный директор компании Сэм Альтман рассказал об этих планах в своей заметке в X.

По его словам, OpenAI стремится сделать использование ChatGPT проще.

"Мы хотим, чтобы искусственный интеллект работал для вас без лишних настроек. Мы понимаем, что выбор между различными моделями и функциями может быть запутанным", - пояснил Альтман.

Сейчас, если пользователь хочет выбрать конкретную модель, например, o3-mini, ему нужно нажимать кнопку "Reason" или открывать специальное меню. В платных версиях (Plus или Pro) список моделей и уровней интеллекта может быть довольно длинным, что затрудняет выбор.

Альтман пояснил, что GPT-4.5 будет последней версией без возможности рассуждать поэтапно. В будущих моделях ИИ сможет разбивать сложные задачи на более мелкие шаги для лучшего решения. Также OpenAI планирует объединить все свои модели в единую систему, которая автоматически будет выбирать лучший способ мышления для каждого запроса.

GPT-5 будет интегрированной системой, которая будет использовать о3 и новую функцию Deep Research. В отличие от предыдущих планов, OpenAI не будет выпускать o3 как отдельную модель.

Пользователи бесплатной версии будут иметь доступ к GPT-5 с ограничениями, а пользователи Plus-версии смогут использовать модель с более расширенными возможностями. В версии Pro будет доступ к еще более мощной модели с высоким уровнем интеллекта.

Точные даты выпуска GPT-4.5 и GPT-5 пока неизвестны, однако их релиз ожидается в ближайшие недели или месяцы.