WhatsApp грозит масштабная утечка данных через шпионское ПО

Мессенджер WhatsApp вновь оказался в центре внимания из-за проблем с кибербезопасностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, WhatsApp заявил, что почти сто журналистов и представителей гражданского общества стали жертвами израильского шпионского ПО Paragon Solutions.

Заражение происходит без каких-либо действий со стороны пользователя через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах.

Graphite предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройствами, включая возможность доступа к зашифрованным сообщениям в WhatsApp и Signal.