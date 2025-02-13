https://news.day.az/hitech/1730071.html WhatsApp грозит масштабная утечка данных через шпионское ПО Мессенджер WhatsApp вновь оказался в центре внимания из-за проблем с кибербезопасностью. Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, WhatsApp заявил, что почти сто журналистов и представителей гражданского общества стали жертвами израильского шпионского ПО Paragon Solutions.
WhatsApp грозит масштабная утечка данных через шпионское ПО
Мессенджер WhatsApp вновь оказался в центре внимания из-за проблем с кибербезопасностью.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, WhatsApp заявил, что почти сто журналистов и представителей гражданского общества стали жертвами израильского шпионского ПО Paragon Solutions.
Заражение происходит без каких-либо действий со стороны пользователя через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах.
Graphite предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройствами, включая возможность доступа к зашифрованным сообщениям в WhatsApp и Signal.
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