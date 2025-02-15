В YouTube появилась новая ИИ-функция

Видеохостинг YouTube обзавелся встроенным ИИ-сервисом для генерации видео формата Shorts. Сервис работает на базе модели искусственного интеллекта Veo 2.

Как передает Day.Az, информация об этом появилась в официальном блоге YouTube.

Обновленная функция Dream Screen теперь позволяет авторам контента создавать видеоролики по текстовому запросу благодаря ИИ-модели Veo 2 от Google. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо включить камеру для съемки Shorts и выбрать медиафайлы. Затем ввести запрос в поле в верхней части экрана и выбрать стиль или кинематографический эффект. Veo 2 предложит четыре варианта изображений, из которых пользователь выберет одно для анимации.

Все видео, созданные с помощью нейросети, будут помечены цифровым водяным знаком SynthID.

В ноябре 2024 года YouTube представил возможность генерировать только фон для видео с помощью Dream Screen. Обновленный сервис же предоставляет возможность создавать ролики целиком. Данная функция уже доступна в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Обновленная версия генератора видео Veo 2 от Google была выпущена в декабре 2024 года.