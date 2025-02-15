iPhone 17 Pro получит новый дизайн

В сети появились новые подробности о дизайне готовящегося к выпуску iPhone 17 Pro. Хотя до официального релиза еще несколько месяцев, информация о значительном редизайне устройства уже активно обсуждается, передает Day.Az.

Ранние утечки предполагали, что Apple может изменить расположение задних камер, а новые 3D-рендеры от известного инсайдера Джона Проссера указывают на более радикальные изменения - широкую "камерную планку", проходящую через всю заднюю панель устройства.

На основе инсайдерской информации Проссер представил детальные изображения будущего iPhone 17 Pro в своем канале Front Page Tech. Согласно рендерам, компания сохранит привычное расположение трех камер, но они будут интегрированы в значительно более широкий выступающий модуль.

Обновленный модуль камер растягивается по всей задней панели, при этом три объектива остаются в левой части, а светодиодная вспышка, микрофон и датчик LiDAR перемещаются вправо. Сама планка выглядит более высокой, чем предполагалось ранее, что придает смартфону совершенно новый профиль.

Проссер также опровергает ранние слухи о двухцветной отделке задней панели Pro-моделей. По его данным, Apple сохранит однотонное оформление, но камерная планка будет выполнена в более темном оттенке для создания визуального контраста. Ожидается, что iPhone 17 Pro станет легче своего предшественника, хотя пока нет информации о том, какие именно изменения в материалах позволят добиться снижения веса.