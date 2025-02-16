YouTube обновил фирменный дизайн, заменив традиционный ярко-красный цвет на более мягкий оттенок красного и градиент от красного к пурпурному. Предыдущий красный цвет использовался с 2017 года. Практика использования показала, что со старым цветом было связано сразу несколько проблем, например, красный цвет мог приводить к выгоранию экранов телевизоров. Также фирменный красный цвет YouTube был слишком резким, а на некоторых экранах он выглядел оранжевым.

Администрация видеоплатформы решена проблему с красный цветом за счёт использования в новом дизайне более холодного оттенка. В итоге пользовательский интерфейс YouTube стал менее резким и более лёгким для воспринимания пользователями на различных экранах телевизоров и гаджетов.

Дополнительно к новому оттенку красного в интерфейсе видеоплатформы появился пурпурный градиент, который можно заметить в прогресс-баре видео и некоторых других элементах.

Команда дизайнеров YouTube рассматривала возможность задействовать оранжевый или жёлтый цвета, но приняла решение остановиться на пурпурном, поскольку этот цвет оказался "наиболее естественным дополнением" для нового красного.

Красный цвет теперь также используется в фирменных элементах идентичности и компонентах пользовательского интерфейса YouTube, включая логотип и различные иконки.

Новый градиент можно увидеть в прогресс-баре, кнопках "Подписаться" и "Нравится", значке Premium.